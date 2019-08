Non vede il marito da tantissimi anni e le dicono cose incredibili su di lui, lei non crede ma poi un giorno la verità bussa alla sua porta

Una signora anziana viveva in condizioni di povertà da sola aiutata dai vicini che si prendevano affettuosamente cura di lei. La donna era rimasta sola perché la sua vita aveva seguito uno strano percorso. Si era sposata da giovane e viveva felice con il marito falegname e dalla Serbia si erano trasferiti in Australia.

La coppia, Marija e Momcilo Zlatic, non aveva tanti soldi ma era felice, Un giorno la mamma della donna si è ammalata e lei è dovuta partire per la Serbia per prendersi cura di lei .

La donna, dopo che era morta la mamma non era più riuscita a tornare in Australia e non aveva avuto piùà notizie del marito nonostante a lui pensasse sempre.

Gli anni erano passati e la donna era diventata anziana e viveva con pochissimi soldi. Ogni tanto le arrivava voce che il marito era diventata ricchissimo ma lei non ci credeva e non riusciva neppure più a entrare in contatto con lui.

Un giorno viene a sapere che il marito è morto e, a quel punto viene rintracciata perché è diventata erede di una fortuna: 940.000 $ australiani.

La donna ha diviso quella fortuna con tutti i vicini che l’hanno sempre aiutata e così ha commentato: ” Non ho bisogno di tutti quei soldi. Tutto quello che mi serve è l’acqua, il pane e un po ‘di legna per l’inverno. E vista l’età, non avrò particolari bisogno dove andrò. “