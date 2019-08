Donna esce di strada di notte con il suo grosso Suv per evitare un vampiro

Una donna negli Stati Uniti d’America ha detto alle forze dell’ordine di essere uscita di strada con il duo grosso Suv perché al centro della careggiata in piena notte c’era un vampiro.

La strada che stava percorrendo la donna è la Western Slope in Colorado. La donna ha detto di aver visto il vampiro all’improvviso proprio di fronte al suo Suv.

L’auto è uscita di strada a forte velocità e per fortuna la donna non ha riportato nessuna ferita. Secondo quanto riferito dalla Polizia americana, la donna non avrebbe assunto droghe o abusato di alcol. Infatti è risultata negativa a tutti i test.

La donna però quel giorno non aveva solo preso delle pillole che le erano state prescritte dal suo medico per curare una malattia che non è stata specificata dalla Polizia.

Le forze dell’ordine sul luogo dell’incidente hanno fatto lunghi e approfonditi rilievi che hanno evidenziato che non c’era sul posto dell’incidente nessuna presenza, tantomeno quella di un vampiro.