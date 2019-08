Alcune monetine da 1 centesimo valgono 2.500 €, come riconoscerle

In circolazione ci sono monetine di un centesimo che sono sbagliate e , per questo hanno un valore altissimo.

Le monetine da 1 centesimo che valgono ben più di un centesimo, sono grandi come le monetine da 2 centesimi e poi hanno la Mole al posto di Castel del Monte.

Questa monetine sbagliate sono 7mila e per questi due errori valgono 2.500,00 euro anche se un collezionista per accaparrarsela ha pagato per una monetina 6.600,00 euro.

Dopo che furono coniate con questi errori furono subito ritirate dal la circolazione ma ne rimasero ancora diverse in giro e tanti sono i collezionisti che pagherebbero chissà che cifra per averle. Basta stare attenti a quelle che si hanno in casa e quando si ha il resto perché tra le mani si potrebbe avere una piccola fortuna e non saperlo.