51 enne rapina una banca, arrestata si giustifica dicendo che era uno dei desideri da esaudire prima di morire

Ci sono dei desideri che una donna di mezza età vuole esaudire prima che avvenga inesorabilmente il suo tempo.

E’ il caso di una donna di 51 anni, che aveva stilato un elenco delle cose da fare prima di morire. Una delle quali non era un viaggio in qualche bella città d’arte ma rapinare la banca.

Non una qualunque ma la banca dove lei aveva il conto corrente.

La donna una mattina si è alzata decisa a esaudire il suo desiderio è entrata in una filiale della Bank of America, ha consegnato un biglietto a un cassiere nel quale minacciava di usare un’arma se in pochi secondi non le fosse stato consegnato il contenuto della cassa.

La donna, dopo qualche ora di indagini, è stata fermata dalla Polizia locale. La 51 enne ha raccontato il suo desiderio ai poliziotti e ha confessato di essere passata casualmente davanti alla Banca e in quel momento ha deciso di compiere la rapina.

La donna è malata di leucemia ma non è allo stato terminale. Ha anche disturbi psichici per i quali da tempo è in cura.