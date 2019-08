33 enne, vede per pochi minuti alla fermata dell’autobus una ragazza ed è convinto che sia la donna della sua vita, da due mesi non si muove da lì

Un uomo che si chiama Vitaly Shkhnazarov è convinto di aver incontrato la donna della sua vita. L’incontro fulmineo è avvenuto alla fermata di un bus.

Vitaly ha visto quella donna, per lui bellissima, solo per qualche minuto e da quel momento non ha smesso di pensare a lei.

L’uomo russo ha detto di conoscere solo il nome della ragazza, Martina. I due si sono incrociati a una fermata di un autobus e si sono subito piaciuti.

Vitaly ha scambiato qualche parola con Martina e secondo l’uomo russo è scoppiata subito la passione I due si sono dati appuntamento sempre a quella fermata dell’autobus per la mattina del giorno dopo.

Solo che Martina il giorno dopo non si è presentata all’appuntamento. L’uomo ha detto di averla aspettata per ore senza che lei venisse. Purtroppo Vitaly non ha il numero telefonico della ragazza.

L’uomo da quel giorno ha un unico obbiettivo nella propria vita rincontrare Marina e per questo da due mesi dalle prime ore della mattina fino al tardo pomeriggio l’aspetta alla fermata del bus dove si sono conosciuti.