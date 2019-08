Partecipa ad una estrazione di biglietti di una lotteria e ciò che vince è scioccante

Durante una partita di baseball del torneo Gran Prairie Airhogs c’è stata una lotteria e il premio in palio da vincere era un funerale del valore di dieci mila dollari, organizzato dall’agenzia di pompe funebri Oak Memorial Gardens.

A vincere questo premio è stata una donna di 60 anni, una signora di Arlington, in Texas, di 60 anni, Elaine Fulps, che ha così commentato la vittoria di questo premio: “Ho rischiato di crepare molte volte, ma Dio mi voleva ancora in giro per una ragione: vincere un funerale”.

E poi ha continuato così: “Mi sceglierò un angolo sotto a un albero del Texas. Spero in un cimitero in cui non possano entrare gli animali. Preferirei non farmi fare la pipì addosso”.

Tutti i partecipanti sarebbero stati felici di vincere questo premio un po’ per scaramanzia un po’ perché si sa quanto costano i funerali!