44enne sposa la figlia 16enne del suo miglior amico, subito dopo il matrimonio la coppia è stata costretta a lasciare la città

Un uomo di 44 anni di professione autista di autobus si è innamorato perdutamente della figlia 16enne del suo miglior amico.

L’uomo che si chiama Andy, dopo solo qualche mese ha deciso di sposare Beth Telford la 16 enne di cui si era follemente innamorato che non aveva ancora concluso la scuola

Il matrimonio provocò la rabbiosa reazione di molte persone, in particolare di chi conosceva Andy. Anche la madre della ragazza non era per nulla d’accordo al matrimonio.

Dopo tre anni dal matrimonio, i due hanno voluto raccontare la loro storia in un’intervista a una nota televisione americana.

La ragazza, ora maggiorenne madre di due figli, ha detto che lei e suo marito sono stati costretti ad abbandonare la città dove erano nati e dove vivevano da tempo.

La giovane ha raccontato che il marito, molto più anziano di lei, “non lo vede come un padre o come un vecchio ma è come un orso molto sensibile”.

I due figli della coppia si chiamano Timmy e Conwy e la ragazza ha detto di amare ancora follemente il marito anche se ha dovuto, per forza di cose, non sentire più la madre e molti suoi famigliari a cui era legata.

L’uomo ha raccontato di essere stato costretto a lasciare la sua città perché trattato dai suoi amici come un “animale”.