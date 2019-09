Lui la chiama e le chiede di sposarlo lasciando un messaggio in segreteria ma lei il messaggio non lo ha ascoltato perché è accaduta una cosa incredibile

Un ragazzo, militare ha lasciato un messaggio nelle segretaria della sua fidanzata chiedendole di sposarlo. Il messaggio diceva così: “Non dimenticare mai che ti amo, non vedo l’ora che venga alla luce il bambino”.

Purtroppo, però, il ragazzo ha sbagliato il numero di telefono e il messaggio è arrivato ad una donna, Diana, che ora vuole disperatamente aiutare questo ragazzo a rintracciare la sua fidanzata.

Questa storia è raccontata dal Sun.

Diana, che è una mamma di 44 anni, ha dichiarato così al quotidiano The Sun: «Mi ha sconvolto ascoltarlo. Ho solo pensato, sia benedetto, sembra così giovane …. Sta per avere un bambino e spero veramente che lei si metta in contatto».

Il ragazzo che è militare in Afghanistan racconta così alla sua fidanzata « … uno dei miei uomini è saltato in aria». E poi il messaggio termina così: «Non dimenticare mai che ti amo. Ti amo così tanto, ti amo con tutto il mio cuore e voglio chiederti, vuoi sposarmi?… Non vedo! ora che venga alla luce il mio bambino, il mio piccolo soldato».