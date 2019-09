Paola Barale fa una battuta tremenda su Gianni Sperti: «Lavorare senza fare un ca..o»

Ieri sera, giovedì 5 settembre è andata in onda una puntata del Maurizio Costanzo Show interamente dedicata al grandissimo Mike Bongiorno.

Sul palco tantissimi ospiti che lo hanno ricordato snocciolando aneddoti che lo riguardavano, battute , episodi un po’ commoventi, un po’ simpatici.

Tra i tanti vip c’erano anche Paola Barale e Simona Ventura che hanno fatto divertire parecchio il pubblico in sala e quello a casa.

Simona Ventura, infatti, simpaticamente, si è dovuto sottoporre ad un quiz che aveva le seguenti domande: “Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca***!”.

A quel punto è intervenuta la stessa Barale che ha commentato così: “No, le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”.

Tutti hanno apprezzato il senso dell’umorismo della Barale e la capacità di prendersi in giro e prendere in giro con tanta simpatia.

La Barale e Gianni Sperti sono stati sposati alcuni anni e poi hanno divorziato. I motivi della separazione non si sono mai saputi ma dopo questa storia d’amore mentre Paola Barale ha avuto una storia molto importate con Raz Degan, Gianni Sperti non ha mai voluto rivelare con chi si è frequentato.