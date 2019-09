Ruba due astici vivi da un supermercato e le nasconde dentro i pantaloni, rischia la castrazione

Un ladro di nome Winston Treadway ha commesso un gravissimo errore. Si è recato in un grosso supermercato di Boston nello stato del Massachusetts per rubare due astici vivi.

Per cercare di passare inosservato il ladro ha nascosto i due crostacei dentro i pantaloni. I due astici però non erano in vendita ma in esposizioni e non avevano le chele legate.

Uno dei due crostacei, ha cercato di liberarsi e si agganciato a un testicolo del povero ladro che ha iniziato a urlare.

Subito le urla dell’uomo hanno attirato l’attenzione di alcuni addetti del supermercato che hanno così scoperto il tentativo di furto da parte di Winston Treadway.

Gli addetti del supermercato non sono stati in grado di liberare l’uomo che è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

L’uomo è stato “liberato” in ospedale ma ha rischiato la castrazione. I medici ritengono che per le lesioni subite l’uomo non potrà avere figli.