Ragazza 18enne è una senza tetto ma ama studiare e viene ammessa all’università di Harvard

Khadijah Williams è una ragazza sfortunata che nasce in una famiglia poverissima che non le riesce a garantire un tetto sopra la testa.. Ma la ragazza ama studiare più di qualsiasi cosa al mondo e lo fa anche per strada in qualunque condizione e studia, studia senza mai fermarsi. Negli anni, fino ai 18 ha sempre letto e studiato tanto da provare a sostenere l’esame per essere ammessa all’università di Harvard.

La ragazza, prima di andare a fare l’esame si è lavata per non far sentire agli altri ragazzi l’odore della strada e ha affrontato l’esame superandolo a pieni voti.

Ai suoi professori la ragazza non ha rivelato di essere una barbona e ha spiegato così la sua decisione: «Sono orgogliosa della mia intelligenza, non voglio che la gente pensi che vengo favorita per pietà».