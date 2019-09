Conosce sui social una bellissima ragazza di 21 anni e se ne innamora perdutamente, ma dopo tre anni si incontra per la prima volta e scopre che è bruttissima e ha 44 anni, deluso prima la uccide poi si suicida

Fa amicizia sui social con una 21 enne bellissima, dopo tre anni relazione sentimentale su internet s’incontra e scopre che la donna lo aveva mentito.

La sua 21enne partner virtuale aveva in realtà 44 anni, era madre di tre figli e le foto che postava non erano sue ma di un’attrice di Bollywood .

L’uomo, un ragazzo indiano, aveva organizzato il suo primo incontro in un posto molto romantico, in un ristorante sulle rive del fiume Narmanda, in Madhya Padesh, lei aveva subito accettato.

Il ragazzo si chiamava Vinnet Singh ed era profondamente innamorato della donna che si chiamava Jyoti Kori.

Ma subito dopo aver scoperto che la sua partner non era una ragazza ma una donna matura di 44 anni e che non era bellissima come immaginava e come sembrava dalle foto il ragazzo ha avuto un raptus di follia.

In pochissimi minuti ha estratto una pistola e ha fatto fuoco contro la sua compagna uccidendola sul colpo. Poi ha deciso di suicidarsi sparandosi un colpo alla testa.

Il ragazzo era ancora vivo quando è stato soccorso ma dopo qualche ora è morto in ospedale.