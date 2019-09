Uomo si traveste da donna e si infiltra in una festa di sole donne, massacrato di botte

Un uomo si è vestito e truccato da donna e poi si è infiltrato in una festa dove, a poter partecipare, erano ammesse solo donne.

Il ragazzo, appena scoperto, è stato massacrato dalle donne presenti alla festa.

Questa vicenda è accaduta nel villaggio di Phoolpur, che si trova nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh.

Il ragazzo, che è stato picchiato fino a perdere la vita, aveva 20 anni.

L’ispettore Chandra Prakash ha così dichiarato: «Quasi cinquanta donne stavano partecipando a una danza religiosa, organizzata come parte dei festeggiamenti per la nascita. Il giovane si è travestito e quindi si è unito al gruppo … ha ballato per un’ora con il volto coperto da un velo ma, dopo averne sentito la voce, le donne si sono rese conto che era un uomo, e hanno cominciato a picchiarlo».

Nonostante le forze dell’ordine siano prontamente intervenute, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è morto in ospedale.

Prakash ha concluso così: «Nessuno in paese è stato in grado di identificarlo, sembra che fosse entrato in quella casa per rubare. Stiamo indagando».