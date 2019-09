Donna partorisce nella toilette di un treno e il bambino scivola sulle rotaie

Una vicenda assurda, per fortuna, con un lieto fine.

Una donna , In India , in stato interessante ha partorito nella toilette del un treno sul quale stava viaggiando. Infatti, la donna che era al termine della gravidanza, ha iniziato a sentire i dolori del parto mentre era sul treno e non ha potuto fare altro che andare in bagno e partorire. Ma il bambino, appena uscito, è scivolato nel bagno finendo sulle rotaie. La donna, è uscita dal bagno a tutta velocità e si è lanciata fuori dal treno. Tutte le persone che hanno assistito alla scena, in un primo momento hanno pensato che la donna volesse togliersi la vira ma poi, hanno visto che ha raccolto dalle rotaie il suo bambino appena nato. Per fortuna il bambino e la donna stanno bene ma la poverina ha vissuto degli attimi di vero terrore perchè pensava che il suo bambino appena nato fosse travolto dal treno.

Sia la mamma che il bambino sono stati portati in ospedale.