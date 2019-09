Durante il volo i piloti si dimenticano di atterrare, cosa è accaduto di incredibile

Durante un volo della compagnia americana Northwest che da San Diego stava a andando a Minneapolis i piloti, inspiegabilmente, si sono dimenticati di atterrare. In un primo momento è stata data una spiegazione incredibile e allarmante: i piloti stavano litigando e non si sono accorti che era il momento di atterrare. E questo è stato riportato dal sito della Bbc che ha anche spiegato che per un’ora la torre di controllo non aveva più il segnale dell’aereo sul quale viaggiavano i passeggeri, 147 persone.

Quando finalmente si è riavuto il segnale la spiegazione che hanno dato i due piloti è stata quella della lite.

E’ stata aperta una commissione per chiarire la vicenda, in seguito alla quale commissione, un portavoce ha smentito che a bordo ci sia stata una lite.

Ma poi si è saputa la verità, a bordo non c’era stata alcuna lite ma i due piloti, il capitano Tim Cheney e il co-pilota Richard Cole stavano al computer per decidere i turni di lavoro. I due sono stati sospesi dal servizio.