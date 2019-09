Prete si presenta in chiesa nudo per celebrare e dice, Gesù era nudo

Un prete, Allen Parker, pastore di una chiesa della Virginia, ha un’idea tutta sua di come va celebrata la messa: nudo. La giustificazione di questa scelta dipende dal fatto che Gesù era nudo e i fedeli si devono adeguare, almeno questa è ciò che sostiene lui per far capre il suo punto di vista e per ra si che i suoi fedeli lo condividano.

Il prete, non solo celebra nudo ma invita i fedeli a presentarsi nudi a messa per sentirsi ancora più vicino a Gesù.

Il prete, Allen Parker dice così: “Gesù quando è resuscitato, ha lasciato gli abiti nella tomba”.

E poi aggiunge per chiarire meglio il suo concetto: «A Dio non importa se siamo vestiti o meno Gesù era nudo quando è nato ed era nudo sulla croce».