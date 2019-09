Va a cinema chiede ad una donna che sta al telefono di non disturbare e poi accade qualcosa di sconvolgente

Un uomo, a Lancaster era andato a cinema a vedere un film orror di Martin Scorsese ‘Shutter Island’ .

Ad un certo punto non riusciva a sentire bene l’audio perché c’era una donna che parlava al telefono.

L’uomo le ha chiesto di spegnere il telefono per permettergli di seguire il film in tutta tranquillità. La donna, che era in compagnia di due uomini, a quell’invito ha lasciato la sala insieme ai due amici. Poi, dopo poco, sono rientrati tutti e tre e uno degli uomini gli ha conficcato un coltellino in gola. I presenti in sala hanno immediatamente soccorso e aiutato l’uomo ferito chiamando i soccorsi.

Ma i tre sono scappati facendo perdere e le loro tracce. Le forze dell’ordine si sono messe alla ricerca dei tre criminali.