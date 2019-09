Donna non sa di essere incinta, partorisce e poi fa una cosa pazzesca

Una donna, Kelly Bottom di 32 anni non aveva di essere incinta e era a casa tranquilla mentre l’altro figlio era a scuola e il marito fuori per lavoro. La donna, ad un certo punto ha iniziato a sentirsi male e avvertiva dei dolori fortissimi al ventre. Poi, dopo qualche minuto di grande sofferenza, con sua grande meraviglia, ha partorito. Poichè era sola e non poteva chiedere aiuto a nessuno ed era arrivata l’ora di andare a prendere l’altro bambino da scuola, ha avvolto il neonato in un copertina ed è andata a prendere il primo figlio da scuola. Poi, finalmente, con entrambi è potuta andare in ospedale per far visitare il bambino e se stessa. Per fortuna è andato tutto bene e mamma e figlio stanno benissimo.

Questa incredibile vicenda è accaduta a Harrodsburg, negli Usa.