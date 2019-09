Incidente sulla Martina Franca – Massafra, moto sbanda paurosamente e esce fuori strada, muore un uomo di 48 anni

Un brutto incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada che congiunge Martina Franca a Massafra.

L’incidente ha provocato la morte di un uomo di 48 anni, Giuseppe Palanga di Massafra. L’uomo era alla guida di una moto, che per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha iniziato a sbandare paurosamente.

L’uomo ha perso il controllo della moto, forse nel tentativo di evitare l’impatto con un’auto che sopraggiungeva.

Anche un amico di Giuseppe Palanga era sulla moto ma le sue condizioni non sono ancora chiare.