Anziano molto malato, con la maschera d’ossigeno e con le stampelle fa una rapina e poi accade una cosa terribile

Un uomo anziano e malato ha fatto l’ultima rapina della sua vita con la maschera d’ossigeno e le stampelle.

L’uomo che in tutta la sua vita ha fatto 138 rapine non si è arreso neanche quando si è ammalato gravemente e non ha cambiato vita neppure quando ha dovuto usare la maschera d’ossigeno e le stampelle. L’uomo si è recato in un negozio di abbigliamento da uomo e ha provato dei pantaloni. Quando ha trovato quello che piaceva a lui ha estratto la pistola e ha intimato al proprietario del negozio di dargli la merce e i contanti che aveva in cassa.

E così, con la merce e 580,00 dollari è fuggito. Quando è stato inseguito dalla polizia si è andato a schiantare contro un albero e ha perso la vita.

Questa vicenda è accaduta in Alabama.