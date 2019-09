L’azienda è in crisi e un’imprenditrice licenzia se stessa per non far licenziare i suoi dipendenti

Una storia bellissima, come purtroppo ce ne sono poche, quella avvenuta in Florida presso l’Accurate Background Check dove un ‘imprenditrice, Lola Gonzalez, proprietaria a Ocala, Florida, dell’azienda ha capito che le cose si stavano mettendo male a livello economico per l’azienda e così ha preso una decisione incredibile: ha licenziato se stessa per salvare i suoi dipendenti e così ha dichiarato: ”I miei impiegati sono fidatissimi ed hanno lavorato con me per anni. Sono sempre stati leali e scrupolosi. Licenziarli in questi tempi di crisi quando trovare un altro impiego è molto difficile sarebbe stato ingiusto. Così togliermi di mezzo penso che sia stata la cosa giusta da fare”.

Lei, nel frattempo, è riuscita a trovare un atro lavoro: assistente sociale, e nonostante lo stipendio attuale sia lontanissimo da quello precedente, lei è lo stesso molto soddisfatta e ha commentato così la sua decisione:

”Quando l’economia si riprenderà e non ci sarà più bisogno di licenziamenti tornerò al mio vecchio lavoro”