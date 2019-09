Donna non si tinge i capelli , cosa le accade sul posto di lavoro

Una donna, Sandra Rawline, ex manager della società immobiliare texana Capital Title sostiene di essere stata licenziata perché si rifiutava d tingere i capelli.

L’azienda sostiene che non è quello il motivo del licenziamento ma la donna è convinta di quello che dice.

Infatti, secondo la donna quando l’azienda presso cui lavorava, la Capital Title ha pensato di cambiare quartiere e di andare in uno molto più raffinato ed esclusivo l’azienda ha sollecitato i suoi dipendenti a stare molto attenti al loro look. E alla signora in particolare in più occasioni le era stato detto di tingersi i capelli ma lei si era sempre rifiutata.

Invece l’azienda, la Capital Title ha sostenuto così: “”Assumerei anche una persona di 150 anni, se si dimostrasse meritevole».

Infatti, l’azienda sostiene che i motivo del licenziamento era da addebitare alla circostanza che la donna aveva perso un cliente importantissimo.