Pochi minuti fa si è verificato un gravissimo incidente al quartiere San Paolo tra due moto. L’incidente è avvenuto in viale delle Regioni, come documentato da un video fatto girare su Facebook.

Sembra che lo scontro si sia verificato in seguito a un’errata manovra di uno dei due motociclisti. Uno in particolare sembra abbia tagliato la strada all’altro. I feriti sono tre due trasportati in codice giallo e uno invece è grave è stato trasportato in codice rosso al Policlinico.