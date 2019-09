Torna da un viaggio e non riesce più a recuperare la valigia, quello che accade dopo è incredibile

Un uomo, di 48 anni era andato a fare un viaggio in Colombia.

Al ritorno, come spesso purtroppo accade , non riusciva più a rientrare in possesso della sua valigia e lui era molto agitato. Il bagaglio si era fermato durante il tragitto e non egli era stato più recapitato. Lui, che da Bogotà era arrivato a Fiumicino, era agitatissimo. Ma, ad un certo punto, la sua valigia è stata ritrovata e spedita all’aeroporto di Falconara e, quando si è precipitato per riaverla non ha trovato ad attenderlo solo il suo bagaglio ma anche i poliziotti che lo hanno arrestato. Infatti nella valigia l’uomo aveva 220 grammi di cocaina che aveva occultato in regalini da dare al rientro a perenti e amici.

La droga era stata ben riposta nelle statuine souvenir e in alcuni deodoranti.

L’uomo è stato arrestato.