Vedovo da due anni, accende la trasmissione tv e vede la moglie comparire viva e vegeta

Un uomo Abragh Mohamed pensava che la moglie fosse morta per un incidente stradale. L’uomo, vedovo da due anni, una sera, subito dopo cena, ha acceso la tv e hanno iniziato a vedere una trasmissione molto simile al nostro “Chi l’ha visto”.

L’uomo a un certo punto è rimasto quasi paralizzato quando ha visto l’ex moglie viva e vegeta apparire in tv.

La donna ha detto che era stata coinvolta in un incidente stradale ma non era stata lei a morire ma un’altra donna.

Lei invece per il grave trauma cranico rimediato subito dopo il terribile scontro, è stata per molti mesi in coma e poi subito dopo il miracoloso risveglio non riusciva a ricordarsi nulla del suo passato.

La donna si era recata alla trasmissione proprio per poter avere la possibilità di poter avere qualche contatto con i propri cari anche se ricordava ancora pochissimo del suo passato.

Il marito il giorno dell’incidente era così shoccato che non fu in grado di riconoscere il cadavere di sua moglie.