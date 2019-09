Scoperta sconvolgente, tra le foglie di lattuga di un’insalata in busta due persone trovano pipistrelli morti

Due consumatori americani che non si conoscevano tra loro hanno acquistato entrambi una busta d’insalata da una catena di supermercati la WalMart e hanno fatto una scoperta assurda.

Le due persone hanno trovato tra le foglie di lattuga il corpo di alcuni piccoli animaletti in evidente stato di decomposizione.

Le buste d’insalata con il loro orribile contenuto sono state fatte recapitare a un istituto d’analisi che ha verificato che il corpo degli animaletti ritrovati tra le foglie di lattuga apparteneva a dei piccoli pipistrelli.

L’azienda produttrice delle buste d’insalata, la Fresh Express ha subito ritirato diversi lotti del prodotto.

Il centro prevenzione delle malattie degli Stati Uniti d’America hanno invitato i due consumatori che avevano fatto l’orribile ritrovamento a sottoporsi all’antirabbica.

Non è dato sapere come siano potuti finire dei pipistrelli morti nella busta d’insalata ma non è la prima volta che sia in America che in tutto il mondo succede qualcosa di simile. Il fatto è avvenuto in Florida e a raccontarlo è stato “Il Mirror”.