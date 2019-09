Mamma per impartire una lezione alla figlia di un anno la fa mordere da un serpente, poi divertita posta video sui social

Una decisione incredibile quella di una giovane madre residente in una piccola cittadina in Florida. La mamma, per punire la sua bimba di un solo anno, ha deciso di farla mordere da un serpente.

La donna ha ripreso la scena con il suo cellulare e poi ha postato il video sui social. La reazione al video è stata tremenda. La donna è stata insultata e attaccata da tutti.

La giovane madre ha detto di non provare rimorso per quello che ha fatto specificando che il serpente non era velenoso.

La donna ha voluto specificare che quel serpente aveva più volte morso anche suo figlio più grande senza provocargli nessun danno fisico.

Le forze dell’ordine hanno chiesto e ottenuto dalla madre che il video dell’attacco del serpente alla figlia fosse immediatamente rimosso da Facebook.

La Polizia sta indagando sul caso. Nel video si vedeva la madre che avvicinava un contenitore di plastica contenente il rettile alla figlia.

Il rettile, una volta vicino alla bimba, ha iniziato ad attaccarla, la piccola, ogni volta che era morsa, piangeva per il dolore.