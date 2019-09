Giovane modella si suicida in diretta Skype mentre stava parlando con il marito

Una delle più belle modelle del Bangladesh si è suicidata mentre stava conversando su Skype con il marito. Il suicidio choc della modella ha destato molto scalpore nel paese asiatico.

La donna si è suicidata nel suo appartamento a Dacca, la capitale del Bangladesh. La donna era già madre di una figlia di 3 anni e non solo era una affermata modella ma anche era una studentessa universitaria e le mancavano pochi esami per conseguire la laurea.

Al momento del suicidio la donna era a casa dei nonni. Ad accorrere subito in casa è stata la mamma della ragazza che per entrare in casa, a quell’ora i nonni non c’erano, ha dovuto buttare giù la porta.

Sembra che la causa dell’omicidio siano stati i continui dissidi con il marito. I due, infatti, su Skype stavano litigando.