Donna incinta è convinta che gli extraterrestri le hanno rubato il feto e da la sua spiegazione

Una donna, in Texas è convinta che gli extraterrestri le abbiano rubato il feto.

La donna, Jane helmJane Nelms ha spiegato, infatti che era in dolce attesa e una notte che il marito era fuori per lavoro e lei era sola in casa, gli alieni sono entrati a casa sua e le hanno rubato il bambino che portava in grembo.

La donna ha spiegato che non è la prima volta che accade che gli alieni entrano a casa sua ma mai le avevano fatto nulla di male.

Infatti, Jane sostiene che gli alieni l’abbiano presa di mira e spesso vanno a casa sua.

Dice anche di vedere delle luci strane e di sapere che sono gli extraterrestri.

La gravidanza della donna che si è interrotta improvvisamente è sempre stata strana e poco chiara. Certola versione della donna pare assurda.