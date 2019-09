Ragazza cucina nel forno il suo chihuahua perché ritiene sia posseduto dallo spirito dell’ex fidanzato

Una ragazza di 28 anni Noel G. Moor ha fatto fare una fine orribile al suo cane, un piccolo chihuahua di 7 anni.

Secondo la ragazza di Warrenton piccola città dell’Oregon negli Stati Uniti d’America, l’animale era posseduto dallo spirito dell’ex fidanzato.

Ad avvisare dell’accaduto la Polizia è stata una vicina di casa. Le forze dell’ordine sono arrivate a casa della ragazza si sono trovate di fronte a una scena orribile.

In tutta la casa c’era un odore nauseabondo di carne bruciata. La donna, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, soffriva di schizofrenia e aveva subito violenze dal suo ex che detestava.

A prendere le difese di Noel ci ha pensato la sorella che ha scritto sui social che la ragazza 28 enne non era in grado di far del male a una mosca e che non si era resa conto di quello che stava facendo.

Quando ha realizzato cosa stava succedendo la donna ha pianto per tutto il giorno. La sorella di Noel, infine ha detto, che tutte e due amavano quel cane.