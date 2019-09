In sala operatori i medici si presentano ubriachi che fanno cose orribili, le foto girano su face book

Una vicenda che non avremmo mai voluto raccontare se pensiamo che può riguardare chiunque di noi. Quando ci si ricovera, quando si ha bisogno di medici il primo pensiero che si fa è quello di augurarsi di capitare in buone mani, perché un intervento per quanto semplice o di routine fa sempre paura.

Quando si è malati si diventa vulnerabili e non rimane altro che affidarsi completamente nelle mani dei medici.

Per questo quando accadono vicende come quelle che stiamo per raccontare viene la pelle d’oca.

Sono state scattate diverse foto nella sala operatoria di un ospedale di Portorico che mostrano medici attaccati alle bottiglie, che fumano, visibilmente alterarti con in mano armi o seghe.

Il presidente del senato di Porto Rico, Thomas Rivera ha così dichiarato: Le foto in questione « … sono di una crudezza ed insensibilità incredibile».

Purtroppo nelle foto compaiono anche pazienti con arti amputati che certamente sono ignari che semincoscienti sono stati fotografati.

Le foto, non appena lo scandalo si è diffuso sono state immediatamente ritirate ma il velo d’ombra sulla questione non potrà essere cancellata con un colpo di spugna tanto facilmente.