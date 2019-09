In un liceo frequentato da 800 studentesse, 150 sono in dolce attesa, cosa è accaduto

In un liceo di Chicago, frequentato da 800 studentesse, 150 di loro sono in stato interessante.

Questo dato è abbastanza sconvolgente se si pensa che stiamo parlando di ragazzine di 16 fino ai diciotto.

Il liceo in questione è stato analizzato da un blog di Andrea Garbin che lo ha intitolato: “A Chicago c’è un liceo incinta”.

Se in Italia non raggiungiamo questi record è forse perché i ragazzi italiani sono un po’ più seguiti dai genitori , questo è almeno ciò che pensa Garbin il quale sostiene che la responsabilità di questi dati è da attribuire alle famiglie che, forse, sono troppo prese dai problemi quotidiani e non sono così tanto vicini ai figli , soprattutto alle figlie femmine che in una certa fascia di età sono le più vulnerabili.

Il preside della scuola non ha più neanche voglia di far fare loro educazione sessuale perché ritiene che se non c’è l’aiuto a casa tutto diventa relativo.

Il liceo è frequentato da ragazze, prevalentemente, di colore.