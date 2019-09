Nonna e nipote si amano follemente, lei 72 anni, lui 26 anni, voglio un figlio a tutti i costi

Una storia che ha provocato non poche polemiche negli Stati Uniti d’America. Una donna di 72 anni Pearl Carter e il nipote di 26 anni Phil Bailey si amano alla follia e hanno deciso di vivere insieme e avere un figlio a tutti i costi.

I due convivono in una piccola città dell’Indiana e hanno deciso di prosciugare tutti i loro risparmi, circa 35 mila euro, per coronare il loro sogno aver un figlio.

Vogliono utilizzare la somma per “affittare un utero” e riuscire ad avere un figlio.

Il ragazzo Phil ha conosciuto la nonna quando la madre è deceduta per un brutto cancro al cervello. Tra i due è scoccata subito la scintilla e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

La relazione tra nonna e nipote non solo ha scandalizzato la nazione ma anche i famigliari. L’anziana donna ha detto che non deve chiedere scusa a nessuno ma ringrazia Dio per averle dato questa enorme possibilità.