Tornano a casa prendendo l’ascensore ma a casa non arriveranno più, cosa accade a una coppia

Una coppia di coniugi, novantenni, Sherwood e Caroline Wadsworth di 90 e 89 anni ha terminato la propria esistenza in un modo tragico.

Innanzitutto questa vicenda è accaduta in Georgia, negli Stati Uniti.

I due erano usciti erano andati a fare la spesa e al ritorno, come ogni giorno, hanno preso l’ascensore. Questa volta, però, è accaduta una tragica fatalità. L’ascensore si è bloccato e nessuno se ne è accorto per quattro lunghi giorni. Dopo questo termine il ragazzo che consegnava i giornali si è insospettito che la posta non fosse ritirata dai coniugi come facevano ogni giorno e allora ha allertato le forze dell’ordine che sono intervenute e hanno trovato la coppia nell’ascensore che si era bloccata. Hanno scoperto che i due anziani erano li da quattro giorni e che ereno morti di stenti.

Marito e moglie sono stati ritrovati rannicchiati e abbracciati.

Dopo tutti gli accertamenti del caso hanno scoperto che l’ascensore durante il giorno aveva una temperatura di 35 gradi che certamente ha contribuito a provocare la morte dei due anziani.