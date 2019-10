Sposo eroe vede un ragazzo annegare, interrompe il suo matrimonio sulla spiaggia si tuffa e lo salva

Un matrimonio da ricordare per sempre quello di Zac Edwards un uomo di 32 anni che ha compiuto proprio sul momento più bello quando stava pronunciando il fatidico si, un gesto grandissimo.

Il matrimonio di Zac Edwards si stava celebrando sulla spiaggia di Orange Beach in Alabama quando lo sposo ha visto un ragazzo in mare che era in grossa difficoltà e stava per annegare.

La corrente stava trascinando il ragazzo sempre più a largo. Il futuro sposo, in un attimo, ha capito l’enorme pericolo che stava correndo il ragazzo e si è tuffato, senza pensarci due volte.

Il 32enne ha raggiunto il ragazzo ed è riuscito a riportarlo a riva e a salvargli la vita. Subito dopo sono arrivati i soccorsi che hanno deciso di trasportare il 18enne in ospedale per i dovuti accertamenti.

Lo sposo intervistato da un’emittente televisiva locale ha detto che: “Non pensavo che il giorno che ha cambiato in meglio la vita della mia famiglia avrebbe fatto lo stesso anche per la famiglia di qualcun altro”.