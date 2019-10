Mangia Sushi e a causa di un’infezione da pesce crudo gli amputano una mano

Un uomo di 71 anni della Sud Corea ha dovuto subire l’amputazione del braccio dopo essere stato a cena in un ristorante giapponese e aver mangiato del sushi.

L’uomo ha contratto una brutta infezione, la vibriosi, per aver mangiato del pesce crudo. L’uomo si è alzato la mattina successiva alla cena al ristorante giapponese con una mano gonfissima piena di vesciche e lividi.

Più le ore passavano e più la mano si gonfiava, così i medici di un ospedale di Jeonju in Corea del Sud, come raccontato dal New England Journal of Medicine, hanno deciso di amputare la mano all’uomo.

L’uomo è arrivato in ospedale con la mano gonfissima e la febbre altissima. I medici in un primo momento hanno deciso di rimuovere il tessuto infetto prescritto una terapia.

Ma il primo intervento dei medici non ha sortito l’effetto sperato e quindi è stato deciso dall’equipe di dottori che seguiva l’uomo di amputare la mano.

L’uomo, dopo alcune settimane di degenza, è riuscito a tornare a casa.