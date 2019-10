Uomo è attaccato da una tigre, arriva la moglie e fa una cosa incredibile

Una vicenda incredibile quella accaduta in Malaysia dove una donna è stata in grado di salvare il marito da un attacco di una tigre. Se la moglie non fosse intervenuta certamente la tigre avrebbe avuto la meglio. Vediamo cosa è accaduto.

Un uomo, Tambun Gediudi si trovava nella giungla della tribù Jahai, nello stato del Perak, e ad un certo punto è stato attaccato da una tigre.

La moglie, malaysiana, Han Besau, di 55 anni, ha sentito che il marito urlava , ha preso un mestolo e lo ha raggiunto.

Quando ha visto che il marito era sotto lo scacco della tigre ha sbattuto il mestolo sul muso della tigre così tante volte che la tigre è andata via.

Nonostante questo intervento, l’uomo ha riportato ferite gravissime ed è stato ricoverato ma ha così commentato ciò che gli è accaduto: ”Ero terrorizzato ed ho colpito la tigre sul muso con tutte le mie forze, ma inutilmente … Ho dovuto lottare disperatamente per tener lontane le sue fauci da me, e se mia moglie non fosse arrivata in tempo mi avrebbe sbranato sicuramente”.