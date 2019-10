Allenatore dona un rene ad uno dei suoi ragazzi che fa la dialisi, la reazione della famiglia

Una vicenda bellissima che dà l’esatta percezione di cosa si intende per umanità e fratellanza, testimonianza che quando arriva dal mondo sportivo da onore, ancora di più, a chi ricopre un ruolo importante come quello di allenatore di una squadra. Un insegnamento fatto di gesti e non di parole che arriva diretto come un treno ai cuori e all’anima di chi vine a conoscenza di questa storia.

L’allenatore di una squadra di americana di baseball, Tom Walter della Wake Forest University, sapeva che uno dei suoi ragazzi, il giocatore Kevin Jordan, aveva i reni ammalati che lo costringevano a sottoporsi a dialisi diverse ore alla settimana.

Dopo averne parlato in famiglia, ha deciso di donare un suo rene al ragazzo e ha spiegato il motivo di questa importante decisione: ”Quando arruoliamo nuovi atleti parliamo spesso della necessità di aiutarsi l’un l’altro è un impegno che prendiamo molto seriamente. Ho avuto il sostegno della mia famiglia, del college e del mio team. Per me è stata una decisione facile da prendere”.

L’allenatore è tornato dopo poche settimane ad allenare la squadra mentre per il ragazzo sono serviti tempio più lunghi ma entrambi stanno bene.