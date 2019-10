La polizia vede una donna che trascina a fatica un bidone della spazzatura e la ferma, cosa trova dentro è agghiacciate

Una donna di 51 anni, in California, e precisamente a San Bernardino è stata fermata dalla polizia mentre trascinava a fatica un bidone della spazzatura. La donna ha subito destato sospetti e la polizia ha ritenuto di doverla fermare per accertarsi di cosa ci fosse in quel bidone. Dopo aver perquisito il bidone la polizia è rimasta senza parole: all’interno c’era un uomo fatto a pezzi. La polizia non ha volto specificare quali parti del corpo del povero uomo ha potuto riconoscere e vedere ma la donna è stata immediatamente arrestata anche perchè non ha voluto fornire alcuna spiegazione al riguardo. Poichè dal terreno che circondava la casa dell’assassina c’erano anche dei liquidi umani e corporali che fuoriuscivano la polizia ha fatto delle indagini e ha scoperto che l’uomo prima era stato sotterrato in giardino e solo in un secondo momento fatto a pezzi e buttato nel bidone della spazzatura.

