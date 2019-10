Litigano lei prende una scarpa con il tacco altissimo a spillo e quello che fa è terribile

Una coppia , a Richmond, in Georgia, ha avuto una discussione molto violenta durante la quale lei ha avuto una pensata terribile. La donna che si chiama Thelma Carter, che ha 46 anni ed è di Augusta ha preso una sua scarpa con il tacco molto alto e a spillo e ha massacrato la testa del suo compagno, Robert F. Higdon di 58 anni.

L’uomo sotto i colpi violentissimi della donna che ha usato come arma una sua scarpa non ha potuto fare altro che soccombere ed è deceduto per le ferite gravissime infertagli con tale violenza che il suo capo è stato massacrato.

Il capitano Scott Peebles, dell’ufficio dello sceriffo, ha divulgato la notizia che nonostante l’omicidio sia avvenuto di sabato solo il lunedì la donna ha allertato la polizia .

La donna pare non si sia auto accusata del’omicidio ma ha fatto solo trovare il corpo del compagno. In ogni caso la polizia ha disposto nei suoi confronti la misura dell’arresto e il medico legale ha detto che non ci sono dubbi che la morte dell’uomo è stata provocata dalle ferite inferte con una scarpa dal tacco a spillo.