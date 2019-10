Donna butta la spazzatura nel cassonetto e le accade una cosa sconvolgente

Questa vicenda è accaduta a Toledo, in Ohio dove una donna di 62 anni, Sheila Decoster, doveva buttare la spazzatura nei cassonetti che aveva posizionato sul lato della sua veranda.

La donna mentre buttava la spazzatura, però, è caduta anche lei all’interno dei cassonetti e non è più riuscita a risalire. Con il passare del tempo e poiché non c’era nessuno che le prestava soccorso la donna è rimasta sotterrata dalla spazzatura ed è morta per asfissia.

Questa vicenda è stata raccontata dal ToledoBlade.

Dopo parecchio tempo è arrivato il marito di 43 anni che l’ha trovata ma ormai per la donna non c’era più nulla da fare.

In città c’è stata molta polemica dopo questa vicenda tristissima perchè il consiglio comunale aveva investito circa 10 milioni di dollari per dotare tutte le case dei cassonetti della spazzatura ma non ha pensato in alcun modo alla sicurezza degli utenti.

Vicende gravissime come questa, per fortuna, non sono più accadute ma è stata necessario che morisse una persona per far stare più attenti tutti gli altri.