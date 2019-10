Uomo sente dei dolori terribili all’addome , va in ospedale e quello che scoprono i medici è terribile

Un uomo, in India aveva dei dolori molto forti all’addome e per questo è andato in ospedale per sottoporsi a visita e capire quale fosse il problema.

I medici dopo approfonditi esami e visite hanno capito che dovevano sottoporre il poveretto ad un intervento chirurgico e capire così l’origine di quei dolori fortissimi.

Dopo che hanno aperto il suo addome hanno visto che c’era un utero.

Questa vicenda è accaduta vicino la città di Bhopal.

I medici erano allibiti perché oltre all’utero c’erano le ovaie, le tube di Falloppio, la cervice e tessuto vaginale sottosviluppato.

I medici hanno asportato l’utero.

L’uomo non avrà alcun problema conseguente a questa anomalia che si era creata nel suo organismo certamente fin dalla nascita, fenomeno che è conosciuto con il nome di “incidente embriologico”.

I casi come quello di quest’uomo sono estremamente rari e infatti anche i medici in un primo momento sono rimasti senza parole ma poi hanno studiato il caso e hanno seguito le procedure che si seguono in questi casi e cioè l’asportazione del’utero.