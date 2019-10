Niente regali, niente paghette, due figlie citano a giudizio la madre perché troppo avara chiedendo 50 mila euro per danni morali

Una causa che farà sicuramente storia quella intentata da due sorelle Steven Miner di 23 anni e Kathryn Miner di 20 anni contro la madre giudicata da loro troppo avara.

Le due ragazze si sono sempre lamentate che la madre oltre a essere molto severe è anche molto avara perché mai nel loro breve arco di vita hanno ricevuto dalla donna un regalo o una paghetta.

Così le due figlie, poco più che ventenni, hanno fatto causa alla madre chiedendo un risarcimento record di 50 mila euro per danni morali.

Tutto, secondo le figlie è iniziato quando la madre si è divorziata dal padre. La donna dopo essere stata lasciata dall’uomo, sempre a detta delle due giovani ragazze, ha voluto vendicarsi con le due figlie.

Le due figlie hanno voluto chiudere i conti con la madre. Ma nel primo giudizio hanno perso la causa e anche in appello il giudice ha dato ragione alla madre: “Condurre un’amara battaglia per la custodia dei bambini dopo un divorzio e prediligere un figlio oppure un altro, non è probabilmente un comportamento esemplare da parte dei genitori. Nonostante questo, non supera tutti i limiti della decenza”.