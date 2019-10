Misteriosa malattia, a un neonato basta sfiorarlo con una carezza che sanguina dal viso

Una misteriosa malattia che colpisce, secondo quanto riferito dai medici un neonato su 50 mila è stata scoperta a un bambino appena nato. Il bambino, che si chiama Tripp Roth, ha questa rara malattia denominata in epidermoliosi bullosa.

La malattia lo costringe a vivere sempre rinchiuso in casa e la sua pelle non deve stare a contatto con nulla e per questo la madre e il padre lo avvolgono in apposite coperte.

Ma questa terribile malattia comporta che il neonato anche solo per una delicatissima carezza inizia a perdere sangue soprattutto dal viso e dalle labbra.

I medici hanno riferito che il piccolo ha una forte carenza di proteine che determina che i suoi tessuti sono molto fragili.

I medici di Baton Rouge, città dove vive la famiglia del piccolo negli Stati Uniti d’America, stanno cercando di comprendere come poter aiutare il piccolo.

Lo staff medico ha chiesto anche aiuto ad altri dottori di tutto il mondo per cercare di trovare una cura a questa malattia. Allo stato attuale cure non esistono e il bambino continua, dopo un anno dalla sua nascita, a vivere quasi sempre rinchiuso in casa.