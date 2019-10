Prima di morire dispone che la sua cospicua eredità venga divisa tra famiglie che hanno situazioni di disabilità

Una donna molto anziana, prima di morire, ha dato disposizione circa la sua eredità e ha stabilito che i suoi averi venissero divisi tra 69 famiglie che avevano situazioni di disabilità.

La donna, di Torino, non ha voluto che ciò che lasciava arrivasse nelle mani di chi, probabilmente, non ne aveva bisogno ma ha voluto fare un gesto di grande amore pensando a chi vive con dei casi di malati gravi in famiglia e che ha volte non è neppure aiutato dallo stato. Ha voluto pensarci lei suddividendo il suo patrimonio, che ammontava circa a 200.000,00 euro tra queste famiglie che, certamente, ne avevano bisogno. Questa signora, con questo gesto ha mostrato di avere un cuore immenso e ha fatto della beneficenza nel modo più giusto e diretto.

Questa vicenda si è svolta a Pinerolo, in provincia di Torino.

La sua eredità è stata così divisa tra 69 famiglie.

Qualcuno avrà di certo storto la bocca alla notizia ma qualcun’altro ne avrà goduto immensamente.