Berlusconi rivela un segreto “Putin mi ha detto che Salvini non ha preso soldi dalla Russia”

Silvio Berlusconi ha detto che ha parlato in gran segreto con il suo amico Putin che gli ha rivelato che Salvini non ha mai preso i soldi dalla Russia.

Così il leader di Forza Italia è intervenuto sul Russiangate “Credo che Salvini lo abbia già detto. Ovvero, ha detto: io non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dalla Russia. A me questo è stato confermato personalmente dal presidente Vladimir Putin”.

L’ex Premier ha rivelato il suo colloquio personale con il premier russo ai microfoni di Rainews nel corso di un’intervista rilasciata durante la sua campagna elettorale in Umbria.

Poi Silvio Berlusconi ha anche detto di essere sicuro che nessun suo Onorevole o Senatore passerà con il nuovo soggetto politico Italia Viva di Matteo Renzi.

Poi il leader di Forza Italia si è soffermato sulla necessità che il centrodestra sia unito: “Una coalizione di cui Salvini non aveva parlato per diversi mesi perché era in un mood, pensava addirittura di presentarsi alle prossime elezioni nazionali da solo, con i voti solo della Lega. Invece, ha riconosciuto e lo ha confermato ieri, che Berlusconi è stato fondamentale per il centrodestra e lo sarà anche in futuro. Io aggiungo che è fondamentale dentro una coalizione che vogliamo chiamare la casa degli italiani anche se io avevo suggerito la casa delle libertà la presenza di Fi , l’unico partito in Italia testimone e garante della tradizione occidentale, liberale e cristiana”.