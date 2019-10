Decide di rasarsi i capelli per donarli ai bambini malati ma poi le accade una cosa terribile

Una ragazza di 14 anni, evidentemente con una sensibilità superiore alla norma, ha deciso di compiere un gesto estremamente generoso: si è fatta tagliare i suoi lunghi e bei capelli per donarli ai bambini malati, alla Little Princess Trust che è una organizzazione che si occupa di creare parrucche da capelli veri da donare ai bambini malati di cancro che i capelli li perdono in seguito alla chemio.

La ragazza non ci ha pensato un attimo a farsi rasare a zero e ha voluto solo avere un pensiero delicato ma , purtroppo, è stata inspiegabilmente punita.

La ragazza, Niamh Baldwin, dicevamo che ha 14 anni ed è inglese, dopo aver compito questo bellissimo gesto è tornata a scuola.

Quando i dirigenti scolastici l’hanno vista hanno deciso di espellerla e allontanarla da scuola perché il suo aspetto non era affatto gradito.

Infatti, hanno comunicato che il suo aspetto non era gradito e fino a quando non le fossero ricresciuti i capelli non sarebbe potuta andare a scuola o, almeno, doveva andare con una sciarpa che le doveva ricoprire il capo.

Quando la ragazzina ha raccontato alla mamma quello che le era accaduto, la mamma, Anneka Baldwin, ha voluto rendere pubblico, attraverso i social quello che era accaduto alla sua ragazza.

A quel punto la scuola le ha risposto che non sapeva il motivo per il quale si era rasata, pensava che fosse solo una scelta estetica e ha confermato che : “Niamh sarà sospesa per un breve periodo poiché il suo aspetto era impressionante per gli studenti. La ragazza che peraltro è bravissima a scuola e prende sempre ottimi voti ha risposto così “I miei capelli non definiscono chi sono come persona.”