A Napoli c’è una vespa che invece della targa ha qualcosa di incredibile

A Napoli c’è una vespa che non ha la targa. Già questa circostanza è assurda ma cosa rende questa storia incredibile è che al posto della targa non c’è uno spazio vuoto ma la foto di Gesù.

Questa moto è stata fotografata e poi la foto è stata postata ed è diventata virale.

La moto è stata vista e fotografata nel quartiere Ponticelli, in Via Argine.

Sia il conducente della moto che il passeggero non indossavano il casco mentre erano a bordo della moto e sfrecciavano per le strade di Napoli.

La targa non può essere in alcun modo coperta come prescrive il codice della strada e farlo è un reato penale.

Certamente ha fatto molto scalpore questa foto che è girata per i social e si sono scatenati tantissimi commenti , alcuni simpatici, altri si sono soffermati sulla gravità di non avere una targa che, in caso di sinistro permette l’identificazione del proprietario.

Dopo che la foto è stata messa in rete questa moto non si è vista più,evidentemente è stata una cosa temporanea non avere la targa e scegliere di mettere la foto di Gesù al suo posto.