Ricerca “uomo di panza, uomo di sostanza”, gli uomini con la pancia vivono meglio e più a lungo

Un dilemma che dura da secoli per gli uomini, pancia si o pancia no. Un recente studio condotto dall’univerisità di Yale negli Stati Uniti d’America ha evidenziato come l’uomo con la pancia vive più a lungo e bene rispetto a chi non ne ha.

Sono molte le donne che preferiscono gli uomini con la pancia a quelli con gli addominali, Secondo i studiosi della celebre università americana gli uomini più “rotondi” hanno un istinto materno più accentuato rispetto agli altri, hanno meno possibilità di avere il cancro alla prostata e hanno un cuore che funziona meglio.

Il Professore Richard Bribiescas che ha condotto lo studio ha detto che: «Con l’avanzare dell’età diminuiscono i livelli di testosterone e questo si traduce in perdita di massa muscolare a favore di quella grassa».

L’uomo con un pò di pancetta cambia i suoi istinti, diventa con i suoi figli e con la moglie più dolce e si mette in risalto agli occhi della donna.