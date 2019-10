Bambina di quattro anni guarda il papà e dice, ho ingoiato una monetina e smette di respirare, poi accade una cosa incredibile

Una bambina di quattro anni era a casa con il papà, il politico scozzese Alex Cole – Hamilton e stava guardando un video su youtube. Ad un certo punto, ha guardato il papà e ha detto con voce strozzata: “papà, ho ingoiato una monetina” e poi, da quel momento, non è riuscita più a respirare.

Il papà, che per fortuna aveva imparato anni prima la manovra di Heimlich, ha preso la bambina e gliela ha praticata. A quel punto la monetina non è uscita ma si è spostata in modo da permettere all’aria di ricominciare ad entrare. La bambina ha così iniziato a respirare e il papà ha immediatamente chiamato l’ambulanza.

I medici accorsi hanno liberato la bambina dalla monetina e poi l’hanno portata in ospedale per degli accertamenti. La bambina è stata dimessa in giornata e, certamente, avrà imparato la lezione.

Fondamentale per ogni genitore conoscere la manovra di Heimlich, manovra salvavita che è riuscita a liberare le vie respiratorie di milioni di persone, adulti e bambini.